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НТВ: Пугачева продала замок в деревне Грязь

Араз Салехов
Общество
НТВ: Пугачева продала замок в деревне Грязь
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский юморист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева продали свой замок в деревне Грязь. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Артисты просили за свой особняк один миллиард рублей. По словам продюсера Сергея Дворцова, переговоры о продаже особняка велись с осени 2022 года.

— Был человек, не буду называть его имя, это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать, — сказал он.

Позже, по словам Дворцова, появился человек, который согласился приобрести замок за первоначальную стоимость. Как выяснил телеканал НТВ, сделка все же состоялась.

Еще в начале марта Пугачева нашла покупателя. Знаменитый подмосковный замок будет продан новому владельцу за миллиард рублей.

Алла Пугачева еще с мая планировала продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, певица с мужем вложили в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хотят получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом было сложно продать за эти деньги.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

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