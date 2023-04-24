Административный протокол составили в отношении устроившей дебош в самолете женщины

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Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В отношении пьяной женщины, которая устроила дебош на борту рейса Бангкок — Москва, составили административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО в понедельник, 24 апреля.

Женщину 1994 года рождения задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в дежурную часть. В ее отношении составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Как сообщило агентство городских новостей «Москва», решается вопрос составления еще одного протокола по статье о дискредитации ВС РФ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. Одна из пассажирок начала вести себя агрессивно: приставать к попутчикам, ругаться с экипажем и выкрикивать проукраинские лозунги.

Бортпроводникам пришлось связать девушку, чтобы ее утихомирить. В аэропорту нарушительницу передали сотрудникам полиции.