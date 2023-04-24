Губернатор Подмосковья призвал усилить пожарную безопасность в лесах

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение».

Глава региона подчеркнул, что важно обеспечить мониторинг территорий. Весной и летом по-прежнему происходит пал травы и остаются угрозы лесных пожаров.

Воробьев отметил, что на территории региона установлено 127 камер, которые работают в режиме 360 градусов. Это позволяет получить точные данные о месте возгорания.

Также он напомнил, что в подмосковном Центре управления регионом внедрили систему выявления и ликвидации пожаров, передает канал 360.

Замначальника отдела охраны лесов областного комитета лесного хозяйства Дмитрий Новиков в свою очередь подчеркнул, что видеомониторинг является наиболее эффективным способом контроля за лесопожарной обстановкой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в Подмосковье из-за поджога травы чуть не случился пожар. Инцидент произошел недалеко от деревни Маланьинской в Шатурском городском округе. Местные жители вовремя заметили произошедшее и вызвали пожарных, которые потушили огонь.