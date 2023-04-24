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Пенсионерка умерла на могиле мужа на западе Москвы

Степан Жирнов
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Пенсионерка умерла на могиле мужа на западе Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Востряковское центральное кладбище Карта всех событий

На западе столицы пенсионерка умерла на могиле мужа из-за проблем с сердцем. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Трагедия произошла на Востряковском кладбище 23 апреля. 83-летняя женщина с внучкой пришла навестить могилу мужа и родственников. В какой-то момент пенсионерке стало плохо. Девушка побежала к сторожку за водой, а когда она вернулась, пожилая москвичка уже лежала на земле.

Сотрудники кладбища попытались спасти женщину, сделав ей массаж сердца, но это не помогло. Как сообщил «МК», пенсионерка скончалась до прибытия медиков от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Похожая трагедия произошла на Бусиновском кладбище в Москве. 60-летний предприниматель пришел навестить могилу жены, где его и настигли проблемы с сердцем. Мужчина скончался.

Пенсионеры Западный административный округ (ЗАО) Москва Смерть Кладбища
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