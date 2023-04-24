Олег Артемьев: Москва предоставляет наукоемким предприятиям лучшую инфраструктуру для инноваций

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Московским разработчикам доступны 216 площадок для пилотного тестирования инноваций. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— Для запуска в серийное производство изобретений, продуктов, технологий, препаратов разработки должны пройти тестирование на безопасность, проверку всех характеристик, и необходимы самые разные полигоны, лаборатории, экспериментальные цеха и площадки, — рассказал он.

По словам Артемьева, программа пилотного тестирования инноваций была запущена еще в 2019 году по поручению столичного мэра Сергея Собянина. На сегодняшний день на более чем 200 городских площадках есть возможность для проведения самых разных тестов для широкого спектра изобретений — от медпрепаратов до беспилотников.

С 2019 года стадию тестирования прошли 355 разработок. По итогам работ были заключены 162 контракта на внедрение. В Москве теперь есть все для того, чтобы обеспечить технический суверенитет, передает слова Артемьева агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе появится собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Она станет частью масштабного проекта по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения.

Инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России. Им доступны проекты Московского инновационного кластера. По словам Сергея Собянина, число пилотных испытаний в этом году будет увеличено в 1,5 раза.