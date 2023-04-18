Сергей Собянин: Москва создает собственную библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве появится собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Она станет частью масштабного проекта по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, беспрецедентные санкции в отношении России показали, что в технологической сфере нельзя полностью зависеть от иностранных платформ.

— Не отказываясь от сотрудничества с зарубежными коллегами, мы развиваем свои системы и платформы. Совсем скоро все желающие смогут использовать готовые решения, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы объяснил, что Mos.Hub запустят на основе городского репозитория программного обеспечения, в котором хранится исходный код программного обеспечения городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ. Его разработали в правительстве столицы более десяти лет назад.

Сергей Собянин подчеркнул, что развитие информационных технологий является коллективным трудом миллионов разработчиков программного обеспечения по всему миру.

Благодаря московским программам и сервисам за год были внедрены больше 100 инноваций, рассказал мэр столицы.