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Марченкова: В Москве ведется работа по повышению энергоэффективности строительных объектов

Евгений Силаев
Город
Марченкова: В Москве ведется работа по повышению энергоэффективности строительных объектов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичный департамент градостроительной политики ведет работы по повышению энергоэффективности строительных объектов. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила начальник отдела инновационного развития строительной отрасли департамента Светлана Марченкова.

По ее словам, при проведении строительных работ учитываются вопросы «зеленой» повестки. В частности, речь идет о снижении выбросов в атмосферу и адаптации к климатическим изменениям.

— Специалисты разрабатывают методические документы в области повышения энергоэффективности зданий и сооружений с целью сокращения углеродных выбросов при их эксплуатации. Также департамент принимает активное участие в городском проекте «Умный дом» по вопросам интеграции данных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в автоматизированные информационные системы города, — рассказала Марченкова.

Она добавила, что в Москве существуют высокие требования к эффективности многоквартирных домов. Кроме того, в 2022 году завершились исследования по оценке влияния климатических изменений на постройки. Результаты повлияли на внесение изменений в нормативно-техническую документацию.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с 2011 года в столице уменьшилось количество объектов незавершенного строительства.

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