Экс-главу госбезопасности Казахстана приговорили к 18 годам за попытку захвата власти

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карими Масимова к 18 годам лишения свободы за попытку захвата власти в январе 2022 года. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Максимов был признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти, а также в превышении должностных полномочий. Ему также пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, передает ТАСС.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как в начале января 2022 года жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане тогда поднялась вдвое: с 60 до 120 тенге за литр.

Вскоре из-за протестов, которые перешли в массовые беспорядки, по всей стране был объявлен режим чрезвычайного положения. С 6 по 19 января в подавлении протестов принимали участие миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона отреагирует на возможные попытки западных государств заняться угрозами и шантажом в Казахстане. По его словам, Москва не против взаимодействия Астаны с Западом, но только если оно будет взаимовыгодным.