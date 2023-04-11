Лавров рассказал о неприемлемых действиях Запада в Казахстане

Фото: МИД РФ

Российская сторона отреагирует на возможные попытки западных государств заняться угрозами и шантажом в Казахстане. С таким заявлением во вторник, 11 апреля, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

По словам главы ведомства, Москва не против взаимодействия Астаны с Западом. Однако, продолжил Лавров, оно должно быть взаимовыгодным, равноправным и осуществляться в соответствии с нормами международного права.

Если же речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на этих принципах, страны Запада будут заниматься угрозами и шантажом, а также заставлять союзников РФ подрывать с ней отношения в ущерб их национальным интересам, то «мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», передает слова Лаврова РБК.

Также министр заявил, что Россия рассматривает Европейский союз как недружественное объединение. По его словам, российская сторона сделала необходимые выводы и будет действовать «при необходимости жестко», опираясь на принципы взаимности.