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«Аэрофлот» с 1 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Казань

Евгений Белоусов
Город
«Аэрофлот» с 1 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Казань
Фото: Pexels

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань с 1 июня. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Общая частота полетов между Москвой и Казанью вырастет до 63 в неделю с нынешних 42: до восьми ежесуточных рейсов будет выполнять «Аэрофлот» и один — авиакомпания «Россия». На направлении Санкт-Петербург — Казань авиакомпания «Россия» увеличит частоту полетов с одного до трех в сутки, — говорится в сообщении.

За счет увеличения частоты выполнения рейсов авиакомпания предоставит жителям и гостям Татарстана больше возможностей для комфортных прямых перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул.

С 30 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Лоукостер «Победа» 21 апреля запустил рейсы между Москвой и Самаркандом. Полеты из московского аэропорта Внуково осуществляются каждые четверг и воскресенье.

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