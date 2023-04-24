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Писавшего 11-летней девочке педофила поймали ее родители на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Писавшего 11-летней девочке педофила поймали ее родители на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay

На юго-востоке столицы родители школьницы поймали мужчину, который писал их дочери в одном из мессенджеров и предлагал встретиться. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

О намерениях подозреваемого стало известно после того, как работающая в МВД мать 11-летней девочки узнала, что ее дочери пишет неизвестный 22-летний мужчина. Он признавался ребенку в любви и предлагал встретиться.

Сотрудница полиции решила задержать злоумышленника. Для этого она от имени дочери назначила мужчине встречу в Парке казачьей славы на Красноказарменной улице. В 20:00 подозреваемый был на месте, где его схватили родители школьницы. Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщил Telegram-канал «112», в отношении мужчины проводится проверка.

Другого педофила задержали в Свердловской области. Им оказался учитель музыки. Мужчина с 2018 года совращал мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет.

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