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Неизвестные подожгли релейный ящик на железной дороге в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Неизвестные подожгли релейный ящик на железной дороге в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Московская область, Раменский городской округ, сельское поселение Сафоновское Карта всех событий

Группа неизвестных попыталась совершить диверсию на железнодорожном объекте в Подмосковье. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

По предварительным данным, инцидент произошел на перегоне Раменское — Бронницы, недалеко от станции Совхоз на Шоссейной улице. Группа злоумышленников попыталась поджечь релейные ящики. Однако вскрыть шкафы преступникам не удалось. Тогда неизвестные просто облили аппаратуру горючей жидкостью снаружи и подожгли, после чего скрылись.

Огонь заметил машинист проходившего поезда и сообщил об этом диспетчеру. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. К этому моменту пламя потухло само, ящики не пострадали. Инцидент не повлиял на расписание поездов.

На месте происшествия правоохранители обнаружили отпечатки пальцев злоумышленников, а также бутылку от зажигательной смеси. Telegram-канал Shot сообщил, что злоумышленников разыскивают.

Похожая история произошла в Саратовской области. Двое злоумышленников подожгли релейные шкафы на перегоне между поселком Зоринским и Трофимовским постом. Это заметили сотрудники железной дороги и сообщили в полицию. Злоумышленников задержали силовики.

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