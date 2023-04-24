Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей пригласили на спектакль «Мещане» по пьесе Горького

Евгений Силаев
Город
Москвичей пригласили на спектакль «Мещане» по пьесе Горького
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
МОСКВА, ЧИСТОПРУДНЫЙ Б-Р, 19 СТР. 1 Карта всех событий

Театр «Современник» 3 и 4 мая покажет премьеру спектакля «Мещане», поставленную по одноименной пьесе писателя Максима Горького. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

Режиссерское кресло занял Павел Сафонов. В постановке сохранятся классические элементы произведения, которые будут дополнены современными импульсами. По словам режиссера, он старается через любовь вскрыть социальную драму Горького.

Роль Бессеменова сыграет Александр Балуев. Также в постановке задействованы Марина Хазова, Светлана Иванова, Владислав Прохоров, Иван Стебунов и другие.

Премьерные показы состоятся 3 и 4 мая. Начало запланировано на 19:00.

При этом Театр Наций принял решение отменить показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием актрисы Лии Ахеджаковой. Как уточняется, решение связано с «техническими причинами».

22 апреля в столице чествовали лауреатов 29-го всероссийского фестиваля и национальной театральной премии «Золотая маска». «Вечерняя Москва» побывала на церемонии.

Театры театр «Современник» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте