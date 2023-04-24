Москвичей пригласили на спектакль «Мещане» по пьесе Горького

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

МОСКВА, ЧИСТОПРУДНЫЙ Б-Р, 19 СТР. 1 Карта всех событий

Театр «Современник» 3 и 4 мая покажет премьеру спектакля «Мещане», поставленную по одноименной пьесе писателя Максима Горького. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

Режиссерское кресло занял Павел Сафонов. В постановке сохранятся классические элементы произведения, которые будут дополнены современными импульсами. По словам режиссера, он старается через любовь вскрыть социальную драму Горького.

Роль Бессеменова сыграет Александр Балуев. Также в постановке задействованы Марина Хазова, Светлана Иванова, Владислав Прохоров, Иван Стебунов и другие.

Премьерные показы состоятся 3 и 4 мая. Начало запланировано на 19:00.

При этом Театр Наций принял решение отменить показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием актрисы Лии Ахеджаковой. Как уточняется, решение связано с «техническими причинами».

22 апреля в столице чествовали лауреатов 29-го всероссийского фестиваля и национальной театральной премии «Золотая маска». «Вечерняя Москва» побывала на церемонии.