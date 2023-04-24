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Театр Наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с Ахеджаковой

Араз Салехов
Общество
Театр Наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с Ахеджаковой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Театр Наций принял решение отменить показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием актрисы Лии Ахеджаковой. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Решение связано с «техническими причинами».

Премьера постановки состоялась 1 ноября 2019 года. Это второй совместный проект Театра Наций и Андрея Могучего. Показы должны были пройти 26 и 27 апреля, сообщает сайт театра.

В начале апреля Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию. Она начала свою карьеру в «Современнике» в 1977 году.

8 февраля сообщалось, что московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием 84-летней Ахеджаковой, показ которого был запланирован в феврале и марте 2023 года.

Актриса и бывший заместитель худрука «Современника» Чулпан Хаматова высказалась в поддержку Лии Ахеджаковой после снятия с репертуара последнего спектакля «Игра в джин», в котором играла народная артистка. По ее словам, несмотря на действия руководства театра, любовь к российской актрисе остается «всенародной».

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