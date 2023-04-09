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«Современник» подтвердил увольнение Ахеджаковой из театра

Лейла Алиева
Общество
«Современник» подтвердил увольнение Ахеджаковой из театра
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены, — приводит сообщение РИА Новости.

Ахеджакова начала свою карьеру в «Современнике» в 1977 году.

Как ранее сообщала сама артистка, заявление она подала еще 10 марта. После увольнения она планирует отправиться на гастроли. При этом покидать Россию Ахеджакова не станет.

8 февраля сообщалось, что московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием 84-летней Ахеджаковой, показ которого был запланирован в феврале и марте 2023 года.

Комментируя ситуацию, актриса заявила, что с ней поступили несправедливо. По ее мнению, подобные перемены по отношению к ней связаны с письмами, которые приходят руководству театра.

Актриса и бывший заместитель худрука «Современника» Чулпан Хаматова высказалась в поддержку Лии Ахеджаковой после снятия с репертуара последнего спектакля «Игра в джин», в котором играла народная артистка. По ее словам, несмотря на действия руководства театра, любовь к российской актрисе остается «всенародной».

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