Брокер Ракута рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру в качестве инвестиции

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Купить квартиру в новостройке для ее последующей перепродажи — возможный вариант приумножения своих средств, однако важно соблюдать определенные правила. При этом квартиры на вторичном рынке тоже можно рассмотреть как вариант инвестиции. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, перед принятием решения о покупке какой-либо квартиры в новостройке необходимо проверить застройщика.

— Есть список системообразующих застройщиков. Это крупные застройщики, имеющие стабильное финансовое положение и другие преимущества. Если принято решение о покупке новостройки, то нужно, конечно, обращаться к надежным застройщикам, — уверен собеседник «ВМ».

Выгода от инвестирования в квартиру зависит от выбранной стратегии, заметил Ракута. Если недвижимость рассматривается как долгосрочная инвестиция, то рассмотреть такой вариант приумножения средств можно, однако крайне важно найти выгодные ипотечные программы. Сейчас можно найти интересные программы, при которых ставка по ипотечным платежам составит не больше четырех процентов. Некоторые застройщики также предлагают программы, согласно которым ипотечный платеж будет практически нулевым до ввода дома в эксплуатацию, отметил эксперт.

При этом важно учитывать, что строящиеся дома могут быть сданы позднее обозначенного срока, предупредил специалист.

— Сейчас у застройщиков есть определенный карт-бланш с точки зрения ввода в эксплуатацию и с точки зрения передачи недвижимости дольщику. Поэтому надо понимать, что задержка по срокам вероятнее всего будет с учетом нынешних экономических реалий. Но не стоит переживать, что перечисленные вами средства сгорят: сейчас практически весь рынок работает по эскроу-счетам, и деньги на них застрахованы, — объяснил брокер.

По мнению Ракуты, сейчас хороший момент для инвестиций во вторичную недвижимость. На вторичном рынке ипотечные ставки высоки, однако ниже стоимости квадратного метра.

Кроме того, многие собственники готовы расставаться с квартирами на выгодных для покупателя условиях, уверен эксперт.

— Продается большое количество квартир, находящихся в залоге у банка. Если собственник по ряду причин не может платить ипотеку, то ему важно как можно быстрее продать жилье. Бывает, что люди дают скидки в 20–30, а то и в 40 процентов. Сделав в такой квартире ремонт, можно выгодно перепродать ее в будущем, — рассказал специалист.

При этом приобрести квартиру на вторичке сейчас можно с выгодой и в качестве жилья для своих детей в перспективе, отметил эксперт. Ставку по ипотеке можно будет со временем изменить, если государство снизит ключевую ставку, резюмировал Ракута.