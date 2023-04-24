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Три частных дома загорелись в подмосковных Люберцах
Московская область, городской округ Люберцы, деревня Пехорка, улица Жуковского, 10 Карта всех событий
В подмосковных Люберцах загорелись три частных дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 24 апреля.
По данным ведомства, пожар начался в 16:02 в деревне Пехорка в двух домах по адресу Жуковский тупик, дом 10. Через полчаса пламя перекинулось на крышу третьего дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Информация о пострадавших уточняется.
Другой пожар произошел в Йошкар-Оле. Загорелась крыша школы-интерната. Площадь огня составила 250 квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.
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