Три частных дома загорелись в подмосковных Люберцах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская область, городской округ Люберцы, деревня Пехорка, улица Жуковского, 10 Карта всех событий

В подмосковных Люберцах загорелись три частных дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 24 апреля.

По данным ведомства, пожар начался в 16:02 в деревне Пехорка в двух домах по адресу Жуковский тупик, дом 10. Через полчаса пламя перекинулось на крышу третьего дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Информация о пострадавших уточняется.

Другой пожар произошел в Йошкар-Оле. Загорелась крыша школы-интерната. Площадь огня составила 250 квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.