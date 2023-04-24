Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три частных дома загорелись в подмосковных Люберцах

Степан Жирнов
Происшествия
Три частных дома загорелись в подмосковных Люберцах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, городской округ Люберцы, деревня Пехорка, улица Жуковского, 10 Карта всех событий

В подмосковных Люберцах загорелись три частных дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 24 апреля.

По данным ведомства, пожар начался в 16:02 в деревне Пехорка в двух домах по адресу Жуковский тупик, дом 10. Через полчаса пламя перекинулось на крышу третьего дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Информация о пострадавших уточняется.

Другой пожар произошел в Йошкар-Оле. Загорелась крыша школы-интерната. Площадь огня составила 250 квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.

Подмосковье МЧС Люберцы Московская область Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте