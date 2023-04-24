«Удивительное представление»: театр Моссовета отметил столетний юбилей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

23 апреля на легендарную сцену театра Моссовета вышла практически вся труппа. Юбилейный вечер, посвященный столетию театра, срежиссировала Марина Брусникина.

— Марина Брусникина сделала удивительное представление на сто минут: сто минут сто артистов рассказывают про столетие театра, — говорит художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

Заметим, что на самом деле коллектив театра значительно больше — он насчитывает около 300 человек. Может, поэтому билеты на этот вечер были раскуплены сразу же после его объявления. Коллектив театра — одна большая дружная семья, и каждый ее член хотел отпраздновать этот день в теплом семейном кругу. Тем не менее юбилейный вечер посетило много звездных коллег из других театров столицы, а также московские зрители — поклонники театра.

А начался этот ностальгический вечер воспоминаний бархатным голосом одного из бывших руководителей театра Юрия Завадского, рассуждавшего пятьдесят лет назад о грядущем столетии театра. Затем артисты разных поколений (все как один в темном за исключением, пожалуй, Ольги Кабо и Валентины Талызиной) в энергичном телеграфном режиме рассказывали о жизни театра и страны начиная с 1923 года. На сцене разыгрывались отрывки из легендарных спектаклей в исполнении молодых артистов, а на экране шли видеозаписи постановок и портреты знаменитых артистов, игравших в этом театре: Фаины Раневской и Ростислава Плятта, Любови Орловой и Веры Марецкой, Георгия Тараторкина и Александра Ленькова, Сергея Юрского и Леонида Маркова.

Представители старшего поколения также сыграли небольшие фрагменты из своих спектаклей, в том числе «Трактирщица» и «Иисус Христос — суперзвезда». Особенно тепло зрители отреагировали зрители на появление Ольги Остроумовой и Валентины Талызиной.

Аплодисментами встретила публика в финале и худрука театра Евгения Марчелли, дерзко заявившего, что сто лет для творцов сцены — это совсем не старость, а вполне себе молодость. Тем более что театр Моссовета задумывался сто лет назад именно для широкой московской аудитории, а не для избранных критиков. Марчелли пообещал таким его и сохранить. И выпустить в юбилейном году аж десять премьер.