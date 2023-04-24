Суд в Москве приговорил бывшего полицейского к семи годам колонии за фейки о ВС РФ

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Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к семи годам колонии за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

По версии суда, подсудимый, будучи сотрудником правоохранительных органов, с самого начала специальной военной операции негативно высказывался о ней, а также распространял заведомо ложную информацию среди своих коллег в телефонных разговорах. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В качестве доказательств суду были предоставлены стенограммы звонков экс-полицейского. Как сообщил ТАСС, адвокат подсудимого высказал мнение, что частные разговоры его подзащитного были оценены как публичные выступления. По мнению правозащитника, это недопустимо.

Примечательно, что осужденный является уроженцем города Буча и рос в русскоязычной семье. До увольнения проработал в столичной полиции более 20 лет на должностях водителя, техника и других.

Другой приговор по этой статье вынесли бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*. Суд приговорил его к 8,5 года колонии. Сторона защиты подала апелляцию, однако Мосгорсуд оставил приговор в силе.

*Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.