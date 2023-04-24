«Бесплатно полгода жил в моей квартире»: Киркоров рассказал о старой дружбе с Зеленским

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров вспомнил, как в свое время общался с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогдашнему украинскому актеру исполнитель разрешал жить в своей квартире во время работы в Москве.

С будущим президентом страны артист познакомился в начале нулевых во время съемок в Киеве. После этого они начали дружить. Позднее Киркоров и Зеленский вместе вели два сезона шоу «Фактор А».

— У него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке. Но благодаря ему я оказался в фильме Марюса Вайсберга «Любовь в большом городе», три части которого имели большой успех, — рассказал Киркоров.

Артист признался, что в последний раз виделся с Зеленским в 2015 году в Майами. С тех пор от былой дружбы не осталось и следа. Киркоров признался, что не узнает бывшего актера, который сейчас «ничего не видит и не слышит», передает aif.ru.

Король российской эстрады Филипп Киркоров не скрывает, что его связывает тесная дружба с певицей Азизой. Даже когда был огромный скандал с гибелью Игоря Талькова, Киркоров не стал отворачиваться от своей подруги и всячески ее поддерживал. Теперь же артист признался, что какое-то время назад действительно испытывал к своей коллеге нежные чувства, однако Азиза постоянно от него ускользала.