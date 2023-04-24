«Продлевает жизнь»: врач Кондрахин объяснил, почему активная ходьба важна для здоровья

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Согласно исследованию ученых из британского Университета Лестера, ежедневные активные прогулки позволяют увеличить продолжительность жизни в среднем на 16 лет. Такие выводы авторы исследования сделали после анализа данных более чем 400 тысяч участников. Чем полезна для здоровья ходьба и может ли она действительно продлевать жизнь, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, регулярная ходьба оказывает положительное влияние на здоровье. В частности, не дает организму набирать избыточный вес.

— Глюкоза, которая находится у нас в крови, утилизируется в основном мышцами. Если глюкоза утилизируется, то она не откладывается в жир, — говорит эксперт, — и не растет масса тела. А повышенная масса тела — как раз признак гиподинамии, нехватки двигательной активности. Если человек ходит интенсивно, занимается нагрузкой, у него не будет заболеваний вроде ожирения.

Второй положительный эффект — нагрузка на сердце, отметил Кондрахин. Так как сердце активнее перекачивает кровь, оно получает хорошую тренировку. Кроме того, ходьба позволяет избежать застоя в венах, из-за которого возможны такие заболевания, как варикоз, подчеркнул врач.

При ходьбе обновляется кровь в самых разных частях организма, отметил эксперт.

— Когда мы начинаем перегонять кровь по всему организму, то получаем обновление всей крови. В итоге лучше кровоснабжается малый таз, — говорит он, — и человека не преследуют заболевания этого органа. Также улучшается кровоснабжение головного мозга.

Активная ходьба на уровне быстрого шага должна быть хотя бы в течение 30 минут ежедневно, уверен собеседник «ВМ». Это позволит продлить жизнь при любых обстоятельствах, даже если у человека имеются серьезные заболевания. Вне периодов обострения ходьба хороша даже при заболеваниях суставов, так как сустав отмирает, если долго не двигается, заключил Кондрахин.

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