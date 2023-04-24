Новый сезон на гребном канале Москва стартует 27 апреля

Фото: Пресс-служба Москомспорта

Москва, Западный административный округ, район Крылатское Карта всех событий

Торжественное открытие нового сезона на гребном канале Москва состоится 27 апреля в районе Крылатское. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы.

— Гости мероприятия смогут увлекательно провести время на свежем воздухе и насладиться выступлениями представителей столичных школ и звезд спорта. В программу праздника войдут: гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, гребля на досках SUP и одна из самых зрелищных дисциплин — гребля на 20-местном каноэ «Дракон», — говорится в сообщении.

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Торжественное мероприятие начнется в 12:00. Почетным гостем открытия сезона станет мастер спорта по гребле, один из основателей AAACUP Александр Агеев.

После открытия сезона все желающие могут прийти со своими байдарками или взять на прокат доски SUP, лодки «Дракон» и другое оборудование, добавили в Москомспорте.

Кроме того, в этом году для москвичей будут работать 776 станций с электрическими и механическими велосипедами. Для аренды горожанам предложат свыше 10 тысяч единиц транспорта.