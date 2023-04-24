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Российскую теннисистку Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании из-за гражданства

Евгений Силаев
В мире
Российскую теннисистку Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании из-за гражданства
Фото: Unsplash

Российскую теннисистку Виталию Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании LOT Airlines из-за гражданства РФ. Об этом спортсменка сообщила в понедельник, 24 апреля, в личном блоге.

По словам Дьяченко, она летела на турнир по маршруту Каир — Варшава — Ницца. Несмотря на то что у теннисистки были все письма и разрешения от WTA и ITF, ей не разрешили сесть на рейс. Из-за этого она провела 18 часов в аэропорту египетской столицы без еды и воды.

— Со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратили пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян, и визового ограничения. В конце концов я должна отказаться от участия. И единственный вариант — вернуться домой и пропустить еще один турнир из-за этой ситуации... Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма, — написала Дьяченко.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В настоящее время 206 национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК, сообщил Бах. Он также добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие в соревнованиях под национальными флагами.

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