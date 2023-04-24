Песков назвал доносы отвратительным явлением

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Практика доносов является отвратительным явлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на лекции марафона общества «Знание» в понедельник, 24 апреля.

— Что касается доносов — это как было всегда отвратительно, так есть. Надеюсь, так и будет, — заявил он.

Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал слухи о наличии у президента России Владимира Путина двойников, которые якобы работают за него.

Аналогичную точку зрения высказал актер Данила Козловский. Он отметил, что доносы, ненависть к другим и «охота на ведьм» не имеют никакого отношения к патриотизму.

Поводом для подобного заявления послужило обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина в Генпрокуратуру. Он попросил проверить актера по статье о дискредитации армии России. Он также обвинил актера в том, что он якобы сбежал из России в США.

В ответ на это актер заявил, что у него нет второго гражданства, а в Соединенных Штатах живет только его дочь.