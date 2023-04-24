Песков прокомментировал слухи о двойниках и бункере Путина

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

У президента России Владимира Путина никогда не было никаких двойников, которые якобы работают вместо него. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно как был, так и есть мегаактивный. Мы с трудом за ним поспеваем — те, кто работает с ним рядом, — рассказал он.

По словам Пескова, российский лидер никогда не сидел ни в каких бункерах — эта информация является абсолютным враньем, передает ТАСС.

17 апреля глава государства приехал в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр». Во время визита он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича. После этого президент поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и подарил им ценную икону.

Затем российский лидер отправился в ЛНР в штаб Национальной гвардии «Восток», где заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и нескольких других высших офицеров.

По словам Путина, он решил лично посетить штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской народной республике, чтобы не отрывать военных от своих обязанностей.