Путин объяснил причину личного визита в зону спецоперации

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР), чтобы не отрывать военных от своих обязанностей. Об этом глава государства сообщил на заседании с членами правительства в среду, 19 апреля.

— Обстановка требует того, чтобы они были на месте, — передает слова российского лидера ТАСС.

Путин объяснил, что основной целью поездки была встреча с российскими военными, которых он не хотел отвлекать от мест расположения подразделений, находящихся под их командованием.

Накануне Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Он заслушал доклады командующих офицеров, а также поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и вручил копии икон.

18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, президент РФ лично приехал на полуостров. Он прибыл в Севастополь, где ему показали школу искусств и детский центр «Корсунь» в Херсонесе.