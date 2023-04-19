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Путин объяснил причину личного визита в зону спецоперации

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин объяснил причину личного визита в зону спецоперации
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР), чтобы не отрывать военных от своих обязанностей. Об этом глава государства сообщил на заседании с членами правительства в среду, 19 апреля.

— Обстановка требует того, чтобы они были на месте, — передает слова российского лидера ТАСС.

Путин объяснил, что основной целью поездки была встреча с российскими военными, которых он не хотел отвлекать от мест расположения подразделений, находящихся под их командованием.

Накануне Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Он заслушал доклады командующих офицеров, а также поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и вручил копии икон.

18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, президент РФ лично приехал на полуостров. Он прибыл в Севастополь, где ему показали школу искусств и детский центр «Корсунь» в Херсонесе.

Спецоперации Россия Донбасс Владимир Путин
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