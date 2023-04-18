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Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое посещение главы государства Херсонской области, передает ТАСС.

Видео: Telegram / Zvezdanews

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.

Президент в ходе своей поездки пообщался с вернувшимися в город жителями. Граждане поделились, что видели Путина только по телевидению. На что глава государства ответил: «Надо начинать знакомиться поближе».

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