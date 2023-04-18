Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.
— Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первое посещение главы государства Херсонской области, передает ТАСС.
Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.
Президент в ходе своей поездки пообщался с вернувшимися в город жителями. Граждане поделились, что видели Путина только по телевидению. На что глава государства ответил: «Надо начинать знакомиться поближе».