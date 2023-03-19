«Надо начинать знакомиться поближе»: президент РФ пообщался с жителями Мариуполя

Фото: Администрация президента РФ

В ходе поездки в город Мариуполь президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 марта, пообщался с вернувшимися в город жителями.

Граждане поделились, что видели российского лидера только по телевидению. На что глава государства ответил: «Надо начинать знакомиться поближе».

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в Мариуполь после благоустройства города начали возвращаться местные жители. Политик уточнил, что в городе начинает расти численность населения.

Глава государства также высказался о действиях украинских солдат, минировавших медицинские приборы в Мариуполе. По его словам, нормальные люди так не делали бы.