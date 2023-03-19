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Хуснуллин рассказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город

Араз Салехов
Политика
Хуснуллин рассказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город
Фото: Администрация президента РФ

В Мариуполь после благоустройства города начали возвращаться местные жители. Об этом в воскресенье, 19 марта, президенту РФ Владимиру Путину сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться, — сказал он.

Хуснуллин уточнил, что в городе начинает расти численность населения, сообщает РИА Новости.

Также Путин посетил здание мариупольской филармонии. Он осмотрел обстановку внутри и оценил качество проведенных работ.

— Удобно, красиво, — сказал глава государства.

Владимир Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.

Также президент проехался по дорогам Мариуполя. Сопровождающий его Хуснуллин подчеркнул, что дороги в городе «более-менее отремонтированы». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.

Марат Хуснуллин Россия Владимир Путин
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