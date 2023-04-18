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Путин поздравил с Пасхой военных штаба «Днепр» и подарил им ценную икону

Лейла Алиева
Общество
Путин поздравил с Пасхой военных штаба «Днепр» и подарил им ценную икону
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время поездки к группировке войск «Днепр» поздравил военных штаба с Пасхой и вручил ценный подарок. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Глава государства поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи», — приводит сообщение РИА Новости.

Видео: Telegram / Zvezdanews

В этот же день Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Это первое посещение главы государства Херсонской области.

В ночь с 15 на 16 апреля Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Российский лидер отметил, что это торжество дарит верующим надежду и вдохновляет на добрые поступки и помыслы. Кроме того, по его словам, Пасха служит укреплению высоких нравственных идеалов и ценностей в обществе.

Президент часто посещает мероприятия, посвященные православным праздникам. В 2022 году Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его резиденции в подмосковном Ново-Огареве.

Владимир Путин Пасха Поздравления
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