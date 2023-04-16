Владимир Путин поздравил россиян со светлым праздником Пасхи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обратился в воскресенье, 16 апреля, к россиянам, которые отмечают Светлое Христово Воскресение. Текст поздравления опубликовали на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что это торжество дарит верующим надежду и вдохновляет на добрые поступки и помыслы. Кроме того, добавил Путин, Пасха служит укреплению высоких нравственных идеалов и ценностей в обществе.

— Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент России пожелал гражданам здоровья, успехов и всего наилучшего.

В ночь с 15 на 16 апреля Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением. По его словам, в дни этого светлого жизнеутверждающего праздника Пасхи люди испытывают особое желание творить добро.