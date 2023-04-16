Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Христовым Воскресением. Он пригласил жителей столицы в воскресенье, 16 апреля, принять участие в традиционном фестивале «Пасхальный дар».

По словам Сергея Собянина, в дни светлого жизнеутверждающего праздника Пасхи люди испытывают особое желание творить добро, быть отзывчивыми и чуткими.

— Духом милосердия проникнут традиционный московский фестиваль «Пасхальный дар». Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выставки и многое другое, чтобы показать — помогать легко и приятно, — рассказал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы отметил, что празднование Пасхи в столице ассоциируется с душевной атмосферой, теплом, светом и радостью, которую люди получают от выполнения добрых дел.

Сергей Собянин пожелал москвичам праздничного настроения, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

В ночь с 15 на 16 апреля Сергей Собянин и президент Российской Федерации Владимир Путин посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.