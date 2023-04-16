Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением

Полина Пашкина
Город
Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Христовым Воскресением. Он пригласил жителей столицы в воскресенье, 16 апреля, принять участие в традиционном фестивале «Пасхальный дар».

По словам Сергея Собянина, в дни светлого жизнеутверждающего праздника Пасхи люди испытывают особое желание творить добро, быть отзывчивыми и чуткими.

— Духом милосердия проникнут традиционный московский фестиваль «Пасхальный дар». Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выставки и многое другое, чтобы показать — помогать легко и приятно, — рассказал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы отметил, что празднование Пасхи в столице ассоциируется с душевной атмосферой, теплом, светом и радостью, которую люди получают от выполнения добрых дел.

Сергей Собянин пожелал москвичам праздничного настроения, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

В ночь с 15 на 16 апреля Сергей Собянин и президент Российской Федерации Владимир Путин посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сергей Собянин Пасха Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте