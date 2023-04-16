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Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя

Юлия Курганова
Общество
Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 16 апреля.

Вместе с ним, как и в предыдущие годы, в богослужении участвует мэр и Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Глава России традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Видео: Telegram / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в столице. Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь верующие совершают крестный ход, а после этого проходит пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве. В преддверии пасхальных богослужений были реализованы мероприятия по проверке систем пожарной безопасности.

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