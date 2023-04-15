Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 700 человек обеспечат пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве

Никита Худяков
Город
Более 700 человек обеспечат пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве
Фото: АГН Москва

Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 15 на 16 апреля в более чем 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, — сказал он.

По словам заммэра, в преддверии пасхальных богослужений реализованы мероприятия по проверке систем пожарной безопасности. Он подчеркнул, что были проведены проверки работоспособности систем пожарной автоматики, доступности путей эвакуации и возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.

Стало известно, что режим работы северного вестибюля станции метро «Кропоткинская» изменят в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений.

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении МЖД ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное.

Безопасность Москва Пасха
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте