Выход со станции метро «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя закроют в субботу с 16:00

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Режим работы северного вестибюля станции метро «Кропоткинская» изменят в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений северный вестибюль (выход № 2) станции «Кропоткинская» будет закрыт 15 апреля с 16:00 до окончания мероприятий, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» посоветовали москвичам пользоваться южным вестибюлем станции.

Также на ряде улиц в центре и на северо-востоке столицы временно изменится схема движения транспорта из-за празднования Пасхи.

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении МЖД ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное.