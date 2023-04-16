Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в столице.

Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь верующие совершают крестный ход, а после этого проходит пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Утром в воскресенье во многих православных храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля — ее называют Светлой. Каждый день во всех храмах идут праздничные богослужения с крестным ходом.

Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве. В преддверии пасхальных богослужений были реализованы мероприятия по проверке систем пожарной безопасности.

Стало известно, что режим работы северного вестибюля станции метро «Кропоткинская» изменят в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений.