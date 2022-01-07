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Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево

Виктория Храменкова

Общество
Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа. Отмечается, что он находится на территории его резиденции, которая расположена в подмосковном Ново-Огарево.

В 2021 году Путин встречал Рождество в церкви Николы, которая находится на острове Липно в Новгородской области. Также лидер государстве несколько раз посещал рождественские литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

— В последние дни у президента напряженный график — Лукашенко рассказывал, что вчера они с Путиным всю ночь отслеживали ситуацию в Казахстане, по нескольку раз вели разговоры, — пишет РИА Новости.

Перед ежегодной рождественской службой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим мира в жизни и прекращения войн на территориях исторической Руси. Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Спас» и сайт Русской православной церкви. Среди присутствующих на рождественской литургии — архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов.

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