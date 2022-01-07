Патриарх Кирилл пожелал мира и прекращения войн

Фото: patriarchia.ru

Перед ежегодной рождественской службой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим мира в жизни и прекращения войн на территориях исторической Руси. Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Спас» и сайт Русской православной церкви.

— Чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе на территории исторической Руси, чтобы действительно мир, справедливость и покой воцарились в жизни людей и в жизни каждого. Чтобы мир был между родителями и детьми, между мужем и женой, между братьями и сестрами, — пожелал патриарх в московском кафедральном храме Христа Спасителя.

Среди присутствующих на рождественской литургии — архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов.

До этого патриарх Кирилл выразил мнение, что сравнение вакцинации от коронавируса и QR-кодов с печатью антихриста является греховным. Подобные рассуждения, по его мнению, уводят людей от понимания того, что порабощение «антихристово» состоит в отказе от поклонения богу в делах и словах. Вакцинация является не вероучительным, а медицинским вопросом, подчеркнул он.