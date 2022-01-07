Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Патриарх Кирилл пожелал мира и прекращения войн

Виктория Храменкова

Общество
Патриарх Кирилл пожелал мира и прекращения войн
Фото: patriarchia.ru

Перед ежегодной рождественской службой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим мира в жизни и прекращения войн на территориях исторической Руси. Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Спас» и сайт Русской православной церкви.

— Чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе на территории исторической Руси, чтобы действительно мир, справедливость и покой воцарились в жизни людей и в жизни каждого. Чтобы мир был между родителями и детьми, между мужем и женой, между братьями и сестрами, — пожелал патриарх в московском кафедральном храме Христа Спасителя.

Среди присутствующих на рождественской литургии — архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов.

До этого патриарх Кирилл выразил мнение, что сравнение вакцинации от коронавируса и QR-кодов с печатью антихриста является греховным. Подобные рассуждения, по его мнению, уводят людей от понимания того, что порабощение «антихристово» состоит в отказе от поклонения богу в делах и словах. Вакцинация является не вероучительным, а медицинским вопросом, подчеркнул он.

Читайте также:
Патриарх Кирилл Москва Рождество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте