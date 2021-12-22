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Патриарх Кирилл отреагировал на сравнение QR-кодов с печатью антихриста

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Патриарх Кирилл отреагировал на сравнение QR-кодов с печатью антихриста
Фото: patriarchia.ru

Сравнение вакцинации от коронавируса и QR-кодов с печатью антихриста является греховным. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду, 22 декабря.

— Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации и присвоении в связи с ней QR-кодов как о будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники, — рассказал предстоятель Русской православной церкви.

Подобные рассуждения, по его мнению, уводят людей от понимания того, что порабощение «антихристово» состоит в отказе от поклонения богу в делах и словах. Вакцинация является не вероучительным, а медицинским вопросом, подчеркнул он.

Прививки от COVID-19 нельзя рассматривать как признак вероотступничества, заверил патриарх. Грехом лжи следует называть как намеренное недостоверное информирование об эффекте вакцин, так и распространение непроверенных слухов о вакцинации, приводит слова патриарха Кирилла РИА Новости.

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21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а это наступит тем быстрее, чем люди будут лучше заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

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