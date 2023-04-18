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Приметы и советы

Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что эта встреча стала первым посещением президентом России ЛНР.

В ходе визита Путин принял доклад генерал-полковника Александра Лапина и нескольких других высших офицеров на данном направлении, передает ТАСС.

Как и во время посещения ранее штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, президент России также поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи. В дар от Путина солдаты получили копию иконы.

Видео: Telegram / IZ.RU

В марте Владимир Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о процессах строительных и восстановительных работ в населенном пункте.

Кроме того, президент в ходе своей поездки пообщался с вернувшимися в город жителями. Граждане поделились, что видели Путина только по телевидению. На что глава государства ответил, что «надо начинать знакомиться поближе».

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