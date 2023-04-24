Политолог Журавлев рассказал, почему блок БРИКС может стать важнее «Большой семерки»

Фото: МИД РФ

В последние годы в мире набирает все больший вес союз России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР (БРИКС). У всех этих стран есть общий признак: они активно развиваются, поэтому уже в ближайшие годы их роль в мире может значительно вырасти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что Россия и другие страны — члены БРИКС имеют большие перспективы на мировом рынке.

— То, что вроде бы является недостатком — относительно невысокий уровень жизни, дает великолепную возможность для старта и для повышения уровня жизни. В этом случае государства могут предложить низкую стоимость товара. В итоге на мировом рынке такие товары будут занимать все больше и больше места. Сейчас при высоком уровне жизни в той же, например, Голландии что-то производить — чистой воды мазохизм, — объяснил специалист.

В странах БРИКС, подчеркнул эксперт, проживает свыше половины населения планеты, и эти государства уже играют значительную роль в мировой экономике. При должной координации развитие стран БРИКС позволит легко обойти по экономическим показателям страны «Большой семерки» (в состав G7 входят Америка, Япония, Франция, Канада, Италия, Великобритания и Германия — прим. «ВМ»), уверен Журавлев.

Роль России в составе БРИКС крайне высока, заметил политолог.

— Россия — главная надежда БРИКС в военном смысле. Американцы готовы в случае чего защищать свои рынки и при помощи армии. Но мы должны сделать что-то, чтобы остаться не только военной державой. И возможности для этого есть, — рассказал Журавлев.

По словам эксперта, в союзах по типу БРИКС существует две главные опасности. Во-первых, страны-участницы могут в какой-то момент оказаться довольны уровнем развития и прекратить активные действия. Во-вторых, сгубить хорошее начинание может конкуренция между государствами.

Хватит ли руководству стран — участниц БРИКС мудрости для того, чтобы не конфликтовать друг с другом, — большой вопрос, но пока что перспективы у такого сотрудничества хорошие, отметил Журавлев.

— Например, у Индии крайне сложные отношения с Китаем и Пакистаном. Но пока все указывает на то, что и российские, и китайские, и индийские политики понимают ситуацию. ЮАР — пока недостаточно дисциплинированное государство, хотя потенциал у него очень большой. А вот Бразилия — крайне удачная для всех страна, так как находится далеко и интересы Китая, Индии и России в отношении нее не пересекаются, — заключил эксперт.

В 2023 году страны БРИКС могут обеспечить 32,1 процента глобального экономического роста, тогда как страны «Большой семерки» внесут только 29,9 процента. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).