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Форум о природной фотографии посетили 1,6 тысячи человек

Евгений Силаев
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Форум о природной фотографии посетили 1,6 тысячи человек
Фото: Пресс-служба форума Nature Photo Talks

Около 1,6 тысячи человек посетили крупнейший форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Спикерами на форуме стали фотографы, которые ранее выигрывали престижные награды. Открыл мероприятие Константин Шамин, рассказавший об использовании в профессии нейросетей. Другие участники поделились особенностью съемки птиц, списком фотогеничных мест недалеко от Москвы и другими нюансами.

Кроме того, в ходе форума проводились розыгрыши призов от партнеров. Также участники смогли провести тест-драйв современного фотооборудования и посмотреть на лучшие снимки дикой природы.

Главным событием мероприятия стала презентация второго тома альбома «Объекты всемирного природного наследия. Россия». В него вошли работы 60 фотографов из шести регионов России.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Главархив представил редкие фотографии весенней столицы времен XX века. Эти снимки могут позволить горожанам заглянуть в прошлое. По его словам, многие работы были сделаны в музее-заповеднике «Царицыно», Измайловском парке и «Сокольниках».

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