Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин показал редкие фотографии весенней Москвы из столичного Главархива

Полина Пашкина
Город
Сергей Собянин показал редкие фотографии весенней Москвы из столичного Главархива
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Главархив представил редкие фотографии весенней столицы времен XX века. Эти снимки могут позволить горожанам заглянуть в прошлое. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, многие снимки были сделаны в музее-заповеднике «Царицыно», Измайловском парке и «Сокольниках». Кроме того, на опубликованных Главархивом кадрах можно увидеть первомайский салют в Парке Горького, часть Нескучного сада, снимок из парка Центрального дома Красной Армии имени М. В. Фрунзе.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Горожане всегда любили проводить время в парках: радоваться первому теплу, любоваться оживающей природой. И не забывали все это запечатлеть на пленку, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Поделиться архивными фотографиями с Главархивом жители столицы могут в том числе через центры госуслуг «Мои документы». Кадры появятся в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

В столице продолжается благоустройство парков и зеленых территорий, рассказал Сергей Собянин. Так, с 2016 года в СВАО создается парк «Яуза», который станет самым большим по протяженности в Европе.

Фотография Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте