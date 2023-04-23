Сергей Собянин показал редкие фотографии весенней Москвы из столичного Главархива

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Главархив представил редкие фотографии весенней столицы времен XX века. Эти снимки могут позволить горожанам заглянуть в прошлое. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, многие снимки были сделаны в музее-заповеднике «Царицыно», Измайловском парке и «Сокольниках». Кроме того, на опубликованных Главархивом кадрах можно увидеть первомайский салют в Парке Горького, часть Нескучного сада, снимок из парка Центрального дома Красной Армии имени М. В. Фрунзе.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Горожане всегда любили проводить время в парках: радоваться первому теплу, любоваться оживающей природой. И не забывали все это запечатлеть на пленку, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Поделиться архивными фотографиями с Главархивом жители столицы могут в том числе через центры госуслуг «Мои документы». Кадры появятся в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

В столице продолжается благоустройство парков и зеленых территорий, рассказал Сергей Собянин. Так, с 2016 года в СВАО создается парк «Яуза», который станет самым большим по протяженности в Европе.