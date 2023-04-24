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Выставка агитплакатов времен Великой Отечественной войны открылась в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Выставка агитплакатов времен Великой Отечественной войны открылась в Музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Художественная выставка «Путь к Победе», состоящая из 30 советских агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны, открылась 24 апреля в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке можно увидеть работы художников Виктора Дени, Виктора Корецкого, Виктора Иванова, Петра Мальцева, Кукрыниксов и многих других. Среди них есть как известные плакаты, так и те, которые были выпущены небольшими тиражами и о которых сегодня мало кто знает.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
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В рамках выставки также представлен проект «Герои Победы» — десять анимированных плакатов, которые посетители смогут «оживить» с помощью своих гаджетов. «Живые» плакаты — это изюминка данной экспозиции, где игра актеров совмещена с мультипликацией, 2D- и 3D-эффектами.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других.

В музее 25 апреля также откроется выставка «Великие битвы ради Победы», подготовленная четырьмя школьными музеями. Выставка будет посвящена не только участникам сражений, но и женщинам, трудившимся в тылу.

Великая Отечественная война Выставки Музей Победы
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