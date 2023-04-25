Минобороны РФ: Террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки

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Террористические атаки Украины ставят под угрозу продление зерновой сделки. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщило Министерство обороны России.

— 23 марта и 24 апреля в нарушение данных гарантий Украиной были предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Было установлено, что их запустили из акватории порта Одесса. Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, который также задействован для вывоза сельскохозпродукции из портов Украины, уточнили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора, в октябре 2022 года Россия приостановила реализацию соглашения. Оно было возобновлено благодаря гарантиям Турции и обязательствам Украины не использовать гуманитарный коридор и порты для ведения боевых действий против РФ.

Ночью 24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в городе. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие.