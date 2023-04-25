Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны РФ: Террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ: Террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Террористические атаки Украины ставят под угрозу продление зерновой сделки. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщило Министерство обороны России.

— 23 марта и 24 апреля в нарушение данных гарантий Украиной были предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Было установлено, что их запустили из акватории порта Одесса. Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, который также задействован для вывоза сельскохозпродукции из портов Украины, уточнили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора, в октябре 2022 года Россия приостановила реализацию соглашения. Оно было возобновлено благодаря гарантиям Турции и обязательствам Украины не использовать гуманитарный коридор и порты для ведения боевых действий против РФ.

Ночью 24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в городе. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие.

Украина атаки Севастополь Черноморский флот Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте