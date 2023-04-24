Развожаев: Черноморский флот отражает атаку надводных БПЛА

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Черноморский флот отражает атаку надводных БПЛА на внешнем рейде в Севастополе. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Наш флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности, — написал он в Telegram-канале.

Глава города призвал всех жителей сохранять спокойствие.

22 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали в небе над регионом. Он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

До этого система ПВО срабатывала в Крыму в конце марта. В небе над Джанкоем были сбиты беспилотники. Их обломки повредили домовладение и магазин. Один человек пострадал в результате происшествия.