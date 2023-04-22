Путешествуем ВМесте
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Приметы и советы
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Аксенов: В Крыму сработала система ПВО
Силы противовоздушной обороны отработали в небе над Крымом. В результате происшествия повреждений и пострадавших нет. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя заводить новые знакомства 25 апреля Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки
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