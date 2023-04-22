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Аксенов: В Крыму сработала система ПВО

Полина Пашкина
Происшествия
Аксенов: В Крыму сработала система ПВО
Фото: Unsplash

Силы противовоздушной обороны отработали в небе над Крымом. В результате происшествия повреждений и пострадавших нет. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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