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Аксенов: В Сакском районе Крыма сбили беспилотник

Евгений Жуков
Происшествия
Аксенов: В Сакском районе Крыма сбили беспилотник
Фото: Unsplash

В Сакском районе Крыма был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который принадлежал украинским войскам. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных сил, — сказал он.

По словам главы Крыма, защита полуострова свидетельствует о правильности выбора, сделанного крымчанами в 2014 году. Украина же представляет собой террористическое государство, которое использует соответствующие методы, отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона также рассказал, что западные беспилотники, которые поставляются украинским Вооруженным силам, используют для нахождения уязвимых мест в обороне полуострова. По его словам, войска противника не обладает такими возможностями, чтобы взять Крым под свой контроль.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон оставляет за Украиной право самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускает, что сразу вернуть Крым не удастся. Однако возвращение полуострова Байден посчитал возможным.

Крым Сергей Аксенов Беспилотники
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