«Заморозки и дождь»: москвичам рассказали о погоде на первые майские праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На первомайские праздники в Москве похолодает и будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы. Осадков не ожидается.

— В субботу, 29 апреля, погода будет с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха в Московском регионе составит от нуля до плюс пяти градусов. Также могут быть слабые заморозки — от минус одного до минус двух градусов. А днем — от 13 до 15 градусов тепла, — сказал он.

Во второй выходной день пройдет дождь. Более того, тепла ждать не стоит, предупредил синоптик.

— В воскресенье будет преимущественно облачный день. В утренние часы возможны небольшие прояснения. Ночью осадков не ожидается, а днем в столице пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов. Дневные температуры будут невысокими. Тепла ждать не стоит. В столице ожидается 12–15 градусов выше нуля. А в области воздух может прогреться до плюс 15–17 градусов, — рассказал он.

Специалист сообщил, что в следующий понедельник в Москве и области пройдут дожди. Также возможны небольшие заморозки в ночные часы.

— В понедельник, 1 мая, ночью будет малооблачная погода, туман, без осадков. Также возможны заморозки, температурный режим — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет облачно, с редкими прояснениями. В Московской области пройдет дождь, также возможны осадки в Москве. Температура днем будет от 14 до 18 градусов тепла, — отметил он.

В субботу атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Оно будет расти и в воскресенье поднимется до 750 миллиметров ртутного столба. А в понедельник сохранится на том же уровне, подытожил Ильин.

До этого синоптик рассказал «ВМ», что на текущей неделе в столице начнутся дожди, а воздух в городе прогреется до плюс 23 градусов. Небольшой дождь возможен уже во вторник, а в среду осадки усилятся. Кроме того, в столице, как отмечает Ильин, немного похолодает.