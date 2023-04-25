Рэпер Гуф сообщил о разводе со второй женой

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Рэпер Гуф сообщил на своей странице в социальной сети о разводе со второй женой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака.

— Мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы адвокатами, — написал он.

Также знаменитость добавил, что будет и дальше участвовать в воспитании дочери Тины, которая родилась в декабре 2021 года.

Жена артиста новость о разладе в семье пока не прокомментировала, сообщает РИА Новости.

В марте Гуф показал в соцсетях ссору с женой. Камнем преткновения стало желание супруги рэпера вернуться в Москву из отпуска. Артисту идея не понравилась, и он отобрал у нее паспорт.

Также музыкант намекнул в соцсетях на возможный развод с Королевой. Гуф опубликовал видео, в котором выразил надежду на то, что Юлия будет не последней его женой.

Помимо этого, рэпер опубликовал другой неоднозначный пост, где назвал бывшую супругу Айзу «своей женщиной» и трогательно поздравил с 8 Марта.